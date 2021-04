Don Paolo Bellussi lascia la parrocchia di Mercurago

Nelle messe festive e prefestive di domenica 11 e sabato 10 aprile, con una lettera del vescovo Franco Giulio Brambilla è stata data comunicazione ai fedeli di un cambio alla guida della comunità di Mercurago.

Don Paolo era arrivato nel 2000

Don Paolo Bellussi lascia la parrocchia per iniziare un nuovo cammino sacerdotale nella sua diocesi d’origine, a Verona. Il passaggio a Verona di don Paolo avverrà nella prima domenica di maggio. Dalla partenza di don Paolo, la responsabilità della parrocchia sarà assunta dal Vicario territoriale, don Claudio Leonardi, che si avvarrà della collaborazione, oltre che dei sacerdoti di Arona, anche di don Joseph e dal diacono Fabio Zanetti Chini.

Il ministero sacerdotale di don Paolo è stato interamente dedicato a Mercurago, prima come vicario parrocchiale – dall’anno 2000 fino alla morte di don Dino Airoldi nel 2009 -, poi come Amministratore parrocchiale per un anno e infine, dal 2010 ad oggi, come parroco di Mercurago.