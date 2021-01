Dormelletto auto si schianta sul Sempione nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 gennaio 2021.

Incidente a Dormelletto

Oggi una squadra dei vigili del fuoco di Arona alle 12.30 circa è intervenuta a Dormelletto sulla Statale 33 del Sempione per un incidente stradale.

L’uomo era incastrato

Arrivata sul posto, la squadra ha collaborato con i sanitari per estrarre il malcapitato dall’auto che veniva poi trasportato all’ospedale di Borgomanero.

I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza l’area per ripristinare la circolazione della statale.

Sul posto la Croce Rossa di Arona e la polizia stradale aronese.

Anche a Trecate qualche giorno fa una persona era rimasta incastrata tra le lamiere in un incidente e si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco LEGGI QUI LA NOTIZIA.