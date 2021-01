Dormelletto centrato un 5 al SuperEnalotto

Il secondo concorso del 2021 del SuperEnalotto regala subito una gioia a un fortunato giocatore del Piemonte.

Il 5 fortunato

Nell’estrazione di martedì 5 gennaio, infatti, è stato centrato un “5″ da 19.917,85 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Dormelletto, in provincia di Novara, presso il bar B&B di via San Rocco 10. La rincorsa al Jackpot, che ha toccato gli 88,3 milioni, riprende oggi con il concorso di giovedì 7 gennaio. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte, riferisce Agipronews, il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.