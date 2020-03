Dormelletto in lutto per lo storico postino Pierino

Dormelletto in lutto per Pietro Zanetta, conosciuto da tutti come “Pierino”. Era lo storico postino del centro paese.

Dormelletto in lutto per il suo storico postino

Per tutti gli abitanti del paese rappresentava molto più di un «semplice» postino. Pietro Zanetta, per gli amici Piero o Pierino, era lo storico portalettere del centro paese e ora che se n’è andato per sempre, in tantissimi lo ricordano con grande affetto. Per tutti coloro che lo hanno conosciuto era una presenza familiare, un amico che sapeva farsi voler bene da chiunque. “Papà ha gestito per anni il servizio di consegna delle lettere – dice la figlia Michela – in un periodo nel quale la corrispondenza era tutta cartacea e in cui ognuno aspettava che il postino suonasse al campanello per annunciare qualche novità. Se Guido Sacco, il suo storico collega, si occupava della parte di Dormelletto che si affaccia sul Sempione, mio papà ha sempre gestito l’area del centro paese”.

La figlia: “Lo amavano persino gli animali”

“Lo amavano tutti, persino gli animali – dice la figlia – spesso mi raccontava che, al contrario di ciò che sembrano suggerire gli stereotipi sui postini, persino i cani che erano a guardia delle case del centro apprezzavano la sua compagnia. Ce n’erano alcuni che lo accompagnavano nel suo giro della posta. Doveva essere lui a riaccompagnarli a casa quando lo seguivano per il paese”.

Originario della zona del Camotto, Zanetta ha vissuto per gran parte della sua vita a Dormelletto. Una volta adulto lasciò la casa dove aveva vissuto con i fratelli Virginia (detta Ginetta), Giovanni e Dario e andò ad abitare in centro.

