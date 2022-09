Dormelletto uomo investito da una moto mentre attraversava sulle strisce

Ennesimo incidente davanti al ristorante La Rotta: un 64enne è stato investito da una moto mentre stava attraversando.

Uomo investito a Dormelletto

Incidente oggi, giovedì 8 settembre 20220, all'ora di pranzo sulla Statale del Sempione a Dormelletto. Un uomo è stato infatti investito da una moto mentre attraversava. Il pedone ha battuto violentemente il capo perdendo i sensi ed è stato immediatamente soccorso da un sanitario che era in coda sulla sua auto. Entrambe le persone coinvolte sono poi state portate in ospedale per le cure del caso, nessuno è in pericolo di vita.

L'episodio solleva nuovamente polemica circa la pericolosità dell'attraversamento pedonale posto su un tratto dove non tutti rispettano i limiti. Il sindaco è già stato sollecitato in tal senso ma l'arteria è in capo ad Anas.