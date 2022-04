Due morti in un incidente stradale a Paruzzaro

Cronaca

Il sinistro nei pressi di un distributore di carburante

Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polstrada

In un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio, sabato, a Paruzzaro, sulla strada per Arona hanno perso la vita due uomini entrambi residenti in provincia di Novara. Una Kia Picanto e una Kia Ceed si sono scontrate. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e per due conducenti, uno di 78 anni e l'altro di 55 anni, sono risultati inutili i soccorsi.

Chiusa per alcune ore la Ss 142 “Biellese”

L’allarme è scattato alle 14,30 e sul luogo del sinistro, avvenuto nei pressi di un distributore di carburante, lungo la Ss 142 “Biellese”, poco lontano dallo svincolo autostradale di Arona dell’A26 Voltri-Sempione, si sono recati l’elisoccorso, ambulanze del 118, due squadre dei Vigili del fuoco di Arona e Borgomanero e la Polizia stradale di Novara. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è stato temporaneamente deviato.