È "andato avanti" l'alpino aronese Narciso Cattaneo

Un male incurabile se l’è portato via, lasciando un grande vuoto non solo nei suoi affetti, ma anche nel gruppo delle Penne nere di Mercurago.

Narciso Cattaneo

Cattaneo, classe 1951, lupo della 34° compagnia in Val Chisone a Oulx, dopo l’esperienza nel Battaglione Susa a Pinerolo, congedatosi nel lontano 1972 s’iscrisse immediatamente nel gruppo Alpini aronese. Nato e cresciuto a Mercurago, nel 1980 fu tra i fondatori del gruppo della frazione, di cui è stato prezioso ed encomiabile capogruppo sino alla fine.

Una grave perdita, dunque per la grande famiglia alpina, cui ha sempre dato tanto, anche quando la salute cominciava a venir meno e sino agli ultimi giorni, tanto che domenica 17 settembre aveva partecipato ai festeggiamenti per i novanta anni del gruppo di Arona. Un compagno di viaggio indimenticabile tra le Penne nere, che l’hanno accompagnato numerose nel suo ultimo viaggio lunedì 2 ottobre nella chiesa di Oleggio Castello, dove si sono stretti al cordoglio della moglie Antonietta e dell’amato figlio Fabio, ricordandolo come una presenza sempre discreta ma preziosa in tutti i ruoli per la saggezza dei consigli e l’accortezza nelle scelte comportamentali. «Era un capogruppo capace e attento - dicono dal gruppo - con un atteggiamento sempre rassicurante, che lascia un grande vuoto