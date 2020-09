E’ Mariarosa Romerio la vittima dell’incidente di ieri a Nebbiuno

E’ Mariarosa Romerio la donna del 1933 che è morta dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia a Nebbiuno.

E’ Mariarosa Romerio la vittima dell’incidente di Nebbiuno

E’ Mariarosa Romerio la donna che è morta dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia a Nebbiuno nella mattinata di ieri, martedì 22 settembre. L’episodio si è verificato in via Nocca, a poca distanza dal municipio. La donna abitava a Mercurago, e aveva gestito assieme al marito l’edicola di via Roma ad Arona. Sul posto, oltre alla croce rossa, ai carabinieri e alla polizia locale, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Arona, per estrarre la donna da sotto la vettura utilizzando dei cuscinetti idraulici di sollevamento.