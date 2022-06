Ecco i comuni novaresi in emergenza idrica: la cartina aggiornata

Questa mattina il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti, insieme con i consiglieri delegati all'ambiente Rosa Maria Monfrinoli e alla Protezione civile Arduino Pasquini e a dirigenti e funzionari dell'Ente, ha partecipato in Prefettura “a una riunione indetta dal Prefetto Francesco Garsia e dall'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati - riferisce il presidente - per affrontare il problema della siccità e dell'emergenza idrica nel nostro territorio”.

I dettagli

“Abbiamo ascoltato le relazioni dei tecnici che hanno fornito una panoramica dei dati riguardanti i Comuni del Novarese, facendo quindi anche il punto sulle ordinanze adottate dai sindaci nella nostra provincia. Ci siamo inoltre confrontati sulle possibili soluzioni e iniziative per l'emergenza: tra queste un costante invito ai cittadini per un uso responsabile e corretto delle risorse idriche, un patrimonio che, mai come in questo momento, va tutelato beneficio di tutti”.