Emergenza cinghiali sulla A26: la questione davanti al Ministro. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Emergenza cinghiali

L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa il 6 ottobre ha portato all’attenzione della ministra Bellanova l’emergenza cinghiali, in occasione del tavolo ministeriale con gli assessori delle Regioni.

“Ho ritenuto di introdurre al tavolo il tema dell’emergenza cinghiali, avendo già espresso questa mia intenzione pur non essendo argomento all’ordine del giorno, perché è diventato un problema di sicurezza pubblica dopo il grave incidente stradale avvenuto in Piemonte la scorsa settimana – afferma l’assessore regionale Marco Protopapa – La ministra ha confermato che il Ministero sta preparando un decreto legge che dovrà essere assunto in accordo con i ministeri della Salute e dell’Ambiente”

A seguito dell’incidente mortale avvenuto sulla A26 la scorsa settimana, causato dalla presenza di cinghiali in autostrada, l’assessore regionale Protopapa aveva rimarcatola necessità di interpellare il Mipaaf perché è compito del Ministero mettere mano a un decreto che possa modificare la legge in vigore e permettere alle Regioni di impiegare anche risorse volontarie che affianchino le guardie venatorie.