Emergenza Covid-19: Arona basket dona 2mila euro al comune per il sostegno delle famiglie bisognose.

Arona Basket non si ferma: i ragazzi si allenano a casa, gli allenatori e lo staff programmano la prossima stagione e pensano a come mantenere viva la passione nel cuore dei ragazzi e delle ragazze, ma – soprattutto – la società si impegna nel sociale. L’emergenza Covid-19 ha toccato tutti e la partita più importante, in questi mesi, la giocheremo contro il Coronavirus. E’ per questo che Arona Basket, assieme a Carnival Cup, ha deciso di supportare l’attività del Comune di Arona a sostegno delle famiglie in difficoltà con un contributo di 2.000,00 euro.

Mai come in questi giorni è fondamentale essere uniti e venire incontro alle esigenze di chi ne ha bisogno.