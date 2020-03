Emergenza pandemia le isole Borromee e la Rocca di Angera illuminate con il Tricolore FOTO e VIDEO

Emergenza pandemia in corso, anche i Borromeo rispondono illuminando con il Tricolore le isole sul lago Maggiore e la Rocca di Angera.

Anche le Terre Borromeo hanno voluto dare un segnale forte di resistenza durante questa emergenza pandemia dovuta al covid-19: così, mentre i presidi sanitari lavorano a pieno ritmo, l’ospedale Castelli di Verbania tra le tante dimostrazioni di solidarietà e sostegno economico giunte dal territorio può contare su una donazione di 100mila euro erogata dalla Sag Srl, la società che amministra e gestisce le attività di Terre Borromeo (Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino e Parco del Mottarone) interviene a supporto dell’emergenza sanitaria, stanziando 100.000 euro destinati all’acquisto di sistemi e apparecchiature medico-sanitario per l’area di degenza semi intensiva del nosocomio verbanese.

Ecco le foto e i video delle isole Borromee e della Rocca di Angera illuminati

Le isole Borromee e la Rocca di Angera rimarranno illuminati per un mese con i colori della bandiera nazionale: di seguito le foto e il video.

Il commento della famiglia Borromeo

“In questo difficile momento per il nostro Paese, l’iniziativa di accensione delle luci vuole essere un’occasione per aprire anche solo simbolicamente i nostri musei, i Palazzi Borromeo sull’Isola Bella e sull’Isola Madre, la Rocca di Angera sul versante lombardo – annuncia Vitaliano Borromeo – Con questo gesto, vorremmo dare inoltre un messaggio di vicinanza e speranza a tutti i dipendenti e a tutto il territorio. Le nuove misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus hanno stravolto i nostri programmi e le nostre aspettative di sviluppo ma dobbiamo essere forti e avere fiducia che le azioni di responsabilità che tutti stiamo mettendo in atto aiuteranno l’Italia a uscire da questa avversità”.