Erika Mattina nel reality La Caserma

C’è anche un pezzetto di Arona nel reality <La caserma> andato in onda mercoledì su Rai Due.

La Caserma

Tra i 21 partecipanti c’è infatti anche Erika Mattina, attivista Lgbt, fidanzata con l’aronese Martina Tammaro. Diverse volte abbiamo raccolto tra le pagine del nostro giornale le loro parole e la loro forza contro gli insulti che quotidianamente ricevono per il loro orientamento sessuale.

Un mese di disciplina militare

All’interno del reality Erika è chiamata ad affrontare la disciplina militare per quattro settimane. I commenti degli esperti, dopo la prima puntata, sono stati <tiepidi> e molti hanno chiamato in causa proprio la giovane aronese d’adozione e la sua storia. <E’ un peccato – si legge su Vanity Fair – che le vite dei ragazzi non siano centrali, ma confinate ai margini della storia, così come è successo a Erika Mattina, che nella vita è amministratrice della pagina Instagram Le perle degli omofobi insieme alla compagna Martina, solo che noi lo scopriamo a pochi minuti dalla fine del primo episodio>.