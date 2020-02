Vegetazione Ex Facis Arona: Botteselle assolto perché il fatto non sussiste

Assolto perché il fatto non sussiste. Si è chiusa così la vicenda che vedeva contrapposta l’amministrazione di Arona a Giuseppe Botteselle, proprietario dell’area ex Facis nel quartiere San Luigi.

Vegetazione ex Facis Arona

Siamo nel 2014: la questione era relativa alla presunta non ottemperanza dell’ordinanza del sindaco del comune di Arona con la quale veniva ordinato entro 30 giorni di provvedere alla necessaria manutenzione dell’area ex Facis mediante sfalcio della vegetazione spontanea in sviluppo e lo smaltimento dei residui prodotti.

<Dall’esame della documentazione agli atti e dalle testimonianze non risulta provato alcun tipo di reato ascrivibile all’imputato – si legge nella sentenza – Il sopralluogo del luglio 2014 ha determinato l’emissione dell’ordinanza del sindaco notificata il 5 agosto dello stesso anno. Trascorsi 30 giorni dalla notifica ossia dal 6 settembre in poi non vi sono stati ulteriori accessi o segnalazioni né tanto meno sono state emesse ulteriori ordinanze comunali. Solo a distanza di oltre due anni, nel dicembre 2016, venivano inviati solleciti relativi alla cura e alla manutenzione periodica delle areee private di proprietà di Botteselle il quale ha idoneamente documentato gli interventi eseguiti nel frattempo, confermati anche da un proprio dipendente>.