Fase 2 a Castelletto: riaprono cimiteri, Ticino Panni e via Vernome -VIDEO

Fase 2 a Castelletto: il sindaco Massimo Stilo ha illustrato le novità che saranno in vigore da lunedì 4 maggio per tutti gli abitanti del paese.

Fase 2 a Castelletto: ecco le novità

E’ con un videomessaggio ai cittadini che il sindaco di Castelletto, Massimo Stilo, ha annunciato le novità che caratterizzeranno la Fase 2 in paese, a partire da lunedì 4 maggio. “Riapriremo i cimiteri – ha detto – sia di Glisente che del capoluogo, da lunedì a sabato dalle 9 alle 12. Abbiamo avviato un colloquio con il Consorzio rifiuti e nei prossimi giorni faremo riaprire anche la discarica. Ci vorrà un po’ di pazienza perché non potremo provvedere già lunedì. Resteranno chiusi i parchi pubblici: quello Sibilia, quello di via Riviera, di Dorbiè e di Glisente. Ma finalmente riapriamo Ticino Panni, la Miorina e Vernome. Questo per le passeggiate e per l’attività fisica individuale all’aperto”.

La situazione dei contagi

Nel suo video Stilo ha affrontato anche il tema della situazione dei contagi. “In questo momento – ha detto il sindaco – ci sono 8 concittadini asintomatici che si trovano a casa e stanno bene, e 2 castellettesi che sono invece ricoverati in ospedale. 8 nostri concittadini sono nelle case di riposo del territorio (non a Castelletto, ndr). Ringrazio i cittadini perché finora hanno adottato un grande senso di responsabilità. E’ uscito il secondo bando dei buoni spesa, per il residuo dei fondi che abbiamo. Vedrete il nuovo bando, scaricatelo o chiamateci”.