Fase Due, Gusmeroli: “Ennesima delusione e dimostrazione di incapacità”

Fase Due, il commento a caldo del sindaco di Arona e deputato Alberto Gusmeroli: “Ennesima delusione e dimostrazione di incapacità”. (QUI I DETTAGLI DELLA CONFERENZA STAMPA DI CONTE)

Gusmeroli sulla fase due

“Ennesima delusione e dimostrazione di incapacità: 15 task Force per 450 esperti e questo è il risultato? La gente a lavorare e i figli? Non una parola.

Al 27 gennaio secondo Conte eravamo prontissimi, ora al 26 aprile non obbliga nemmeno a indossare le mascherine perché non sono riusciti a organizzare di produrle in Italia, comprarle e distribuirle gratuitamente: le dobbiamo comprare però senza Iva! Una disorganizzazione totale.

L’economia va a rotoli, tante parole e nessun fatto. Norme al solito poco chiare e soggettive. La chicca finale: i parrucchieri aprono lunedì 1 giugno giorno di chiusura e poi il 2 giugno a casa per la festa. Un disastro annunciato”.