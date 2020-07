Festeggia 100 anni a Castelletto: auguri a Teresa Fanchini

Festeggia 100 anni la castellettese Teresa Fanchini. L’ambito traguardo è stato tagliato dalla donna insieme al sindaco Massimo Stilo.

Festeggia 100 anni nonna Teresa

Una ricorrenza decisamente speciale quella che ha festeggiato la castellettese Teresa Fanchini lo scorso martedì 14 luglio. Per la donna, castellettese doc, ma con un passato familiare di emigrazione in Francia, festeggiare il traguardo dei 100 anni proprio in corrispondenza della data della Presa della Bastiglia ha assunto senz’altro un significato speciale. A festeggiare il compleanno record con lei c’erano il sindaco Massimo Stilo, la figlia Jeunesse Maryse e il cognato Jean Paul Strackya.

“Un motivo di orgoglio per tutti i castellettesi”

Il primo cittadino si è detto molto contento per il traguardo raggiunto. “Ho voluto essere presente – dice il primo cittadino Stilo – perché Teresa rappresenta la storia del nostro paese. Nata da una famiglia che più castellettese di così non poteva essere (il padre di cognome faceva Fanchini, la madre Minella), è emigrata in Francia con il papà per poi tornare successivamente nel suo paese”. Il sindaco e la famiglia hanno festeggiato insieme al ristorante La trota vagabonda prima delle tradizionali foto di rito.