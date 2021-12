Filippo Allorio: domani il funerale a Borgomanero

Aveva 15 anni

Il ragazzo è uscito di pista durante una lezione di sci.

Filippo Allorio, giovedì 30 l’addio al giovane di Invorio morto sugli sci.

Filippo Allorio

E’ stato fissato per giovedì 30 dicembre alle 15 il funerale di Filippo Allorio, lo studente di 15 anni di Invorio vittima di un incidente sugli sci la scorsa settimana ad Alagna. La cerimonia si terrà nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Borgomanero, è qui che Allorio frequentava la quinta ginnasio all’istituto salesiano.

Sulla sua morte è stata aperta una inchiesta da parte della procura di Vercelli.

Indagini in corso

Le indagini sono partite subito dopo l’incidente da parte della Guardia di finanza che era intervenuta, insieme agli operatori di Monterosa 2000, per prestare i primi soccorsi al ragazzo uscito di pista. Era stato possibile stabilizzarlo e trasportarlo con l’elisoccorso all’ospedale di Novara dove purtroppo è morto nella notte. Dopo i primi interrogatori per avere un quadro della situazione, la procura ha disposto tutti gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica. Sembra che nessuno abbia assistito all’uscita di pista del ragazzo, tra l’altro avvenuto nella zona della Pianalunga in una pista rossa di media difficoltà e con una pendenza non così elevata. Purtroppo le web cam puntate sul comprensorio sciistico non hanno potuto essere d’aiuto, non hanno ripreso il momento dell’incidente. A dare l’allarme è stato uno sciatore che ha visto il corpo del ragazzo fermo fuori dal tracciato.