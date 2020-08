Folla di amici per l’addio a Valentina: “Ha seminato tanti frammenti di bene”

Folla di amici per l’addio a Valentina, receptionist al Grand Hotel. La donna è morta a soli 43 anni: “Dietro di sé ha seminato tanti frammenti di bene”. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Folla di amici per l’addio a Valentina, receptionist al Grand Hotel

Tanti amici, tanti ricordi, tanto affetto per l’ultimo addio a Valentina Ragazzoni, receptionist del Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa. La donna è morta a soli 43 anni dopo aver lottato per almeno 10 anni contro la malattia. Il funerale è stato celebrato nel campo sportivo di Massino Visconti, colmo di gente. «Nella sua vita – ha detto il parroco don Antonio Soddu – Valentina ha lasciato dietro a sé tanti piccoli frammenti di bene, che oggi siamo chiamati a moltiplicare. Anche dalla malattia è riuscita a trarre del bene». Ha lasciato il marito Riccardo Bricchi, insegnante di musica, e i figli Giulia e Matteo. Durante il lockdown, benché malata, aveva confezionato mascherine per il territorio.

Tanti ricordi

Il suo profilo Facebook ha raccolto in questi giorni tanti ricordi. “Quando guarderò il cielo è ci sarà una stella luminosa, sarai tu..” “Salutami le stelle… veramente una grande forza ed un grande esempio”.