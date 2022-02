Follia di un 53enne: forza numerosi posti di blocco, fugge in autostrada e viene bloccato ad Arona. Era incensurato

Oggi pomeriggio

L’auto era in regola e non trasportava stupefacenti.

Attimi di panico questo pomeriggio, martedì 15 febbraio 2022, tra Macugnaga e Arona. Un uomo ha infatti forzato un primo posto di blocco dandosi poi alla fuga.

L’inseguimento

Un 53enne residente a Magenta, a bordo di un T-Roc ha forzato un posto di blocco a Macugnaga dandosi poi alla fuga sulla Statale. Entrato quindi sulla A26 ha forzato altri posto di blocco predisposti dalle forze dell’ordine per arrestarlo finché non è stato fermato alla barriera di Arona e portato in caserma a Verbania.

L’uomo era incensurato, non aveva violato alcuna norma (prima della fuga), l’auto era in regola e non trasportava sostanze stupefacenti. Resta da capire il perché del folle gesto.

Intanto i carabinieri informano che «chiunque si fosse trovato in autostrada al momento dell’inseguimento e dovesse aver subito danneggiamenti alla propria auto, può recarsi in una stazione dei carabinieri per fare denuncia».