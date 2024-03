Frana in un cantiere a Meina, escavatore precipita per metri: i Forestali sequestrano l'area

I carabinieri forestali di Lesa, a seguito del verificarsi di un pericoloso evento franoso, hanno posto in sequestro un cantiere in Meina ove erano in corso opere di “messa in sicurezza” del versante che sovrasta il torrente Triasca.

I controlli

Nel corso di servizi volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico i militari di Lesa hanno verificato che presso il cantiere di Meina, in data 14 marzo, fosse occorsa una importante frana di terreno di riporto durante le operazioni di sistemazione della parete da “stabilizzare”.

La frana ha causato la caduta a valle di ingenti quantitativi di materiale inerte nonché dell’escavatore che era impegnato nelle operazioni e che è scivolate a valle per decine di metri. Fortunatamente il conducente del mezzo è riuscito a mettersi al sicuro e non ha riportato lesioni.

Parte del terreno franato ha parzialmente occluso il sedime del torrente Triasca.

Sul posto assieme ai forestali è intervenuto il Servizio Spresal. A seguito dei primi riscontri sulla regolarità dei lavori in corso, il servizio Spresal ha disposto il fermo del cantiere mentre i carabinieri forestali hanno posto in sequestro l’intera area interessata dall’evento ai fini dei successivi accertamenti di carattere tecnico.

Diversi gli aspetti da chiarire anche attraverso l’analisi della documentazione tecnica acquisita, dalla cui analisi preliminare sono emerse aspetti di criticità sia relativamente ai materiali utilizzati sia relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori.

I responsabili della ditta operante sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Verbania per ipotesi di reato di frana, realizzazione di opere in difformità del titolo autorizzativo e gestione illecita di rifiuti (con riferimento alla natura del materiale utilizzato per la “messa in sicurezza”).

Sul medesimo sito, già nel mese di Novembre, si era verificato un piccolo evento franoso, da cui era scaturito un più attento monitoraggio dell’area da parte dei Carabinieri Forestali di Lesa.