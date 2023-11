Frana sulla Meina/Ghevio: strada chiusa

Lo smottamento si è verificato nella mattina di mercoledì 15.

Le parole del sindaco Fabrizio Barbieri

"A causa di una frana avvenuta alle ore 6,20 di mercoledì, in seguito all’intervento del Vigili del Fuoco, è stata emessa un’ordinanza di chiusura del tratto della via per Ghevio dall’incrocio con via Moncalvo (rimasta percorribile ) sino alle prime case della località Piantini .

Una volta eseguiti i necessari accertamenti da parte della pubblica autorità , già avviati, si valuterà la riapertura nel più breve tempo possibile.

Il Comune incaricherà un geologo che potrà fare le valutazioni necessarie per la revoca dell’ordinanza di chiusura, emessa in seguito alle raccomandazioni ricevute dai Vigili del Fuoco durante l’intervento di stamattina.

Se la situazione rimarrà stabile, considerando anche che le operazioni di messa in sicurezza e di sgombero dell’alveo sono già iniziate, si prevede una chiusura al massimo di qualche giorno".