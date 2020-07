Frecce tricolori confermate ad Arona nel 2021

Frecce tricolori confermatre ad Arona nel 2021. Lo annuncia il sindaco Alberto Gusmeroli.

“L’Aeronautica militare ci conferma per la terza volta la partecipazione delle Frecce tricolori ad Arona e nel basso Lago Maggiore nel 2021.



Dedicheremo un’intera settimana al volo e cercheremo di avere ad Arona tanti eventi, tra cui l’orgoglio dell’industria aeronautica Leo ardo. Cercheremo come per le due edizioni precedente di coprire con gli sponsor l’organizzazione della manifestazione, in modo da non usare denari comunali”.