Fuoco e fumo a Glisente: intervengono la polizia locale e l’Aib

Fuoco e fumo nella frazione castellettese: per domare l’incendio sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli uomini dell’Aib di Borgo Ticino.

Fuoco e fumo vicino alla ferrovia

E’ scoppiato nel pomeriggio di ieri, martedì 23 marzo, l’incendio che ha coinvolto un’area periferica dell’abitato di Glisente. A pochi passi dalla massicciata ferroviaria, per ragioni ancora da chiarire fino in fondo, sono divampate le fiamme. A segnalare l’episodio sono stati gli agenti della polizia locale castellettese, impegnati in un servizio di controllo e presidio del territorio.

Al lavoro anche l’Aib

Nonostante fosse non molto lontano dalle case e avesse coinvolto una struttura utilizzata per il ricovero dei cavalli, l’incendio non ha toccato le abitazioni. Gli agenti della polizia locale si sono trovati davanti a un fronte di fumo di circa 150 metri. Sul posto sono arrivati il prima possibile i volontari dell’Aib, che sono riusciti ad avere ragione dell’incendio e a rimettere in sicurezza la zona.