Furti al supermercato: due arresti tra Castelletto e Varallo

Furti al supermercato: in due sono stati arrestati dopo i colpi a Castelletto e Varallo Pombia.

Furti al supermercato: due arresti

Due in manette per furto al supermercato. Saranno processati con rito direttissimo il prossimo 26 febbraio due uomini arrestati nei giorni scorsi per un furto consumato e un secondo “solo” tentato. Entrambi gli episodi sono accaduti nella zona di Castelletto Ticino. Il primo al Gigante di Varallo Pombia, l’altro alla Bennet sul Sempione.

Fermati dalla vigilanza

F. B. di 36 anni e M. B. di 54, che dopo la convalida del magistrato si trovano attualmente obbligati a restare nelle rispettive dimore in attesa di comparire davanti al giudice, sono stati fermati dalla vigilanza della Bennet dopo che avevano provato ad uscire dal supermercato con alcuni prodotti che non avevano pagato. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno proceduto al fermo. La perquisizione ha permesso poi ai militari di individuare la merce rubata, tra cui una bottiglia d’olio e un paio di scarpe.