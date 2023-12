Furti nel parcheggio dell'Esselunga di Castelletto: attenzione

Attenzione alle borse personali quando vi recate nei supermercati dell'aronese.

La truffa delle monetine

L'ultimo episodio di cui si ha notizia, ma in questi giorni stanno diventando sempre più numerose le segnalazioni, è accaduto nel parcheggio dell'Esselunga di Castelletto. A raccontare l'accaduto è la figlia di una signora che si era recata al supermercato per fare la spesa.

"Un uomo e una donna di origine asiatica - racconta - hanno bussato al finestrino della macchina di mia mamma dicendole che aveva perso dei soldi per terra. Ingenuamente mia mamma è scesa per controllare e le hanno portato via la borsa appoggiata sul sedile di fianco a lei".

Una modalità nota, la cosiddetta "truffa delle monetine": la vittima si distrae per prendere pochi spiccioli effettivamente rinvenuti a terra, ma negli stessi attimi un complice ruba gli effetti personali dall'auto.