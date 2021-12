Gattico donne legate e rapinate in casa

L'altra sera

La rapina risale allo scorso giovedì quando due donne residenti in una villetta di Gattico sono state legate e rapinate. Quattro persone mascherate sono entrate nell’edificio approfittando dell’assenza del proprietario, uscito da poco per andare in paese. All’interno c’erano però due donne, i rapinatori le hanno minacciate. Le hanno legate alle sedie con nastro adesivo, quindi hanno prelevato il contante nascosto in casa e sono spariti.