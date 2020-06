Gianni Morandi ricorda su facebook quando suonò a Castelletto Ticino

Gianni Morandi ricorda nostalgico su facebook quando suonò a Castelletto Ticino nel 1982.

Gianni Morandi

Con una foto a bordo di un trattorino rasaerba Gianni Morandi ha ricordato su facebook l’estate del 1982 quando suonò a Castelletto Ticino.

Curiosità: nella sua biografia “Diario di un ragazzo italiano”, il concerto di Castelletto è impresso nella memoria del noto cantante perché lì, per la prima volta, vide Claudia Monili descritta nel libro come una sorta di “stalker” che lo perseguitò per diversi anni con tanto di appostamenti, lettere e anche interventi dei carabinieri.

23 giugno.

Oggi, guardando il mio diario, ho visto dove ero e cosa facevo il 23 giugno di tanti anni fa, nel 1982.

Era l’anno dei Mondiali di calcio, vinti dalla Nazionale Italiana di Rossi, Tardelli, Zoff, Bearzot etc…

Quel giorno l’Italia giocò con il Camerun e pareggiò per 1 a 1.

Io ero a Castelletto Ticino, per cantare.

Era una festa del paese e cominciava la mia tournée estiva.

Oggi ho da fare in giardino e ci ripenso…