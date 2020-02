Giornata di raccolta del farmaco, sabato anche nel Novarese

La 20ª Giornata di Raccolta del Farmaco in programma per sabato 8 febbraio 2020 su tutto il territorio nazionale si svolgerà anche nella province di Novara e Vco e vedrà la partecipazione di 73 farmacie (46 in provincia di Novara e 27 nel Vco) presenti in 43 Comuni, sparsi sul territorio dalle valli ossolane alla bassa novarese.

Giornata di raccolta del farmaco contro la povertà sanitaria

Nelle farmacie aderenti, riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della Grf vengono raccolti i farmaci destinati agli enti assistenziali locali che sono legati alle farmacie di in base alla vicinanza territoriale e alle reali necessità. I farmaci raccolti verranno infatti consegnati a 25 Enti caritativi operanti sul territorio che assistono quotidianamente circa 7.000 persone che vivono situazioni di disagio economico e sociale. «La vicinanza e la conoscenza dell’attività di questa rete di solidarietà presente nel nostro territorio – dice Aurelio Mantegazza, delegato per Novara e Vco del banco farmaceutico – è la miglior garanzia per i cittadini che i farmaci donati verranno certamente consegnati a chi ne necessita. Per rispondere al reale bisogno e per evitare sprechi il Banco farmaceutico ha chiesto a questi enti di segnalare la tipologia e la quantità di farmaci necessari in base al tipo di assistenza prestata a persone diverse per fasce di età e bisogni sanitari. In base a queste segnalazioni i farmacisti indirizzeranno le donazioni dei cittadini verso i farmaci più necessari. I farmaci che verranno raccolti sono quelli senza obbligo di ricetta medica, quelli che curano le malattie più comuni e che non vengono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale».

Info: www.bancofarmaceutico.org

Le farmacie aderenti

Armeno – Piatto; Arona – Negri; Bellinzago – Caporusso – San Clemente – S.Pietro; Boca– Farmacia di Boca; Bogogno – Agazzone; Borgomanero – Ruva – San Marco – Rocco; Briga – Farmacia di Briga; Caltignaga – Mantegazza; Cameriano – Vietti; Cannobio – Catalucci; Carpignano S. – Ghiringhelli; Castelletto Ticino – Gazzo Picchio; Domodossola – Antica del Borgo – Bogani – Comunale – Mocogna- Napolitano; Dormelletto – Sempione; Druogno – Fantone; Feriolo – Roi Oliveri; Fontaneto d’Agogna – Colombini; Galliate– La Torre; Ghemme – Caccia; Gignese – Cammareri; Gozzano – Calderara – Lapidari; Gravellona Toce – Bernardini – Farmacia di Gravellona; Grignasco – Borsa; Lesa – Passirani; Momo – Baguzzi; Novara – Fanello – Galli – Madonna Pellegrina – Pernate – PharmaNovara Beltrami – PharmaNovara Dalmazia – PharmaNovara Mazzini – PharmaNovara Risorgimento – PharmaNovara Trieste- – S.Agabio – Viale Roma – Vescovile- Viale Giulio Cesare; Oleggio Castello– Romerio Bonazzi; Omegna – Lapidari – Mantegazza; Ornavasso – Ciana; Pallanzeno – Guerra; Quarna sopra – Maestri; Sozzago – Perazzo; S.Maurizio d’Opaglio – Azienda speciale farmaceutica; Stresa – Internazionale – Valle; Tornaco – Luoni; Trecate – Antonini; Trontano– Calderara; Varallo Pombia – Mirabella; Vaprio d’Agogna – Cesa; Verbania – Cammareri -Comunale – Giussani – Nava – Sironi; Veruno – Colombo; Vespolate – Baldini; Villadossola – Franzosi – Gallenzi; Vogogna – Farmacia di Vogogna.

Enti a cui verranno destinati i farmaci raccolti

Arona Istituto Molinari; Borgomanero Anffas, Associazione Mamre, Casa Dell’addolorata; Caltignaga Casa Nazaret; Domodossola Associazione Elda Azana, Parrocchia Cappuccina; Galliate Ambulatorio Pronta Accoglienza, Casa San Riccardo Pampuri; Gravellona Toce Caritas; Novara Ambulatorio Pronta Accoglienza, Anffas, Associazione Don Bosco-Operazione Mato Grosso, Associazione Il Solco-Casa Speranza, Centro Solidarietà San Francesco, Comunità Educativa Giovanile, Comunità Samuel; Omegna Conferenza San Vincenzo; Ornavasso Caritas; Orta San Giulio Casa Madre Mazzarello; Ponzana di Casalino Casa Shalom; Stresa Congregazione Suore S.Giovanni Battista; Tornaco Casa Mamma Bambino S. Beretta Molla; Trecate Casa Famiglia Spirito Santo; Verbania Gruppo Abele