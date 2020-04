Giovane trovato senza vita a 19 anni nei boschi di Nebbiuno

Giovane trovato morto ieri pomeriggio nei boschi della località Poggio Radioso di Nebbiuno. La comunità è sotto shock.

Giovane trovato senza vita a Nebbiuno

E’ una tragedia che ha sconvolto Nebbiuno e tutto il Vergante quella che si è verificata nel pomeriggio di ieri, martedì 31 marzo. Nei boschi di Poggio Radioso, località dell’abitato di Nebbiuno, è stato trovato senza vita un giovane di appena 19 anni. L’allarme era scattato nelle prime ore del pomeriggio, e le ricerche sono state condotte dai volontari dell’Aib locale, del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza e i carabinieri. Purtroppo però, dopo pochissimo tempo dall’avvio delle operazioni, i carabinieri hanno fatto la macabra scoperta. I volontari dell’Ambulanza del Vergante hanno offerto per tutta la giornata sostegno e vicinanza alla famiglia del ragazzo, accogliendo la mamma e la zia nella sala operativa nell’attesa di una buona notizia che purtroppo non è mai arrivata.

Il messaggio di affetto della comunità

“Chissà in quanti vorremmo far sentire la nostra vicinanza alla famiglia – recita un messaggio comparso sui social – ma in questi tempi è tutto più difficile… Allora lancio la proposta di un piccolo segno: un lume acceso la sera finché non ci sarà stata la sepoltura e di giorno un fiore fuori dalla porta, dal cancello o in un punto di passaggio. Per essere presenti, con discrezione, nel rispetto delle regole che ci proteggono, ma presenti”.