Giro al lago con la moto e fuga dai carabinieri che si conclude per terra

Giro al lago con la moto e fuga dai carabinieri: un brianzolo si becca due denunce, tre contravvenzioni e la sanzione per essere uscito in barba ai divieti. Pomeriggio rocambolesco: alla fine il centauro è caduto ed è pure finito al pronto soccorso. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Giro al lago con la moto e fuga dai carabinieri: due denunce, tre contravvenzioni e la sanzione per essere uscito

Due denunce per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Tre violazioni al codice della strada con relativa multa: eccesso di velocità, transito col semaforo rosso, guida in contromano. In più, la sanzione per essersi messo in viaggio senza motivo, e per di più fuori Comune. Ha collezionato una serie di verbali non da poco un motociclista brianzolo che l’altro giorno transitava lungo la statale 33 del Lago Maggiore.A Belgirate una pattuglia di carabinieri gli ha intimato l’alt, ma l’uomo ha invece accelerato, dando il via a una fuga rocambolesca. Alla fine però è caduto. Ma anche ferito è riuscito a fare resistenza, opponendosi alla richiesta di esibire i documenti. E’ finito al pronto soccorso, e potrebbe anche beccarsi un’altra denuncia se si verificasse che era pure ubriaco. Per intanto, oltre alle sanzioni si è vista sequestrata la moto e ritirata la patente.