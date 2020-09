Giuseppe Barberis di Castelletto: “La mia giornata da skipper di Chiara Ferragni” GALLERY

Dopo il caso degli Uffizi di Firenze ogni giorno di vacanza della influencer più famosa d’Italia ha assunto tutto un altro significato. Un post o una «story» sul profilo Instagram di Chiara Ferragni valgono spesso più di mille campagne pubblicitarie lanciate dalle istituzioni per valorizzare l’offerta turistica del territorio.

La Ferragni sul lago Maggiore

E non fa certo eccezione la visita a sorpresa alla scoperta del lago Maggiore che la celebre diva dei social network ha portato a termine nello scorso fine settimana. La «guida turistica» d’eccezione della giornata? Il titolare del cantiere nautico Barberis di Castelletto, Giuseppe Barberis, che infatti è comparso anche nelle stories su Instagram della Ferragni.

«Sono stato coinvolto in questa escursione – dice Barberis – per la lunga tradizione dei motoscafi Riva che contraddistingue il nostro cantiere nautico. Siamo stati contattati da un’amica della Ferragni che ci ha chiesto se fosse possibile accompagnarle per un bel giro del lago in barca con due esemplari del motoscafo che nell’immaginario collettivo, a partire dagli anni ‘60, rappresenta ancora un vero e proprio status symbol».

«All’inizio ci è stato detto che sarebbe stato presente anche Fedez – continua Barberis – ma alla fine alla gita ha partecipato solo Chiara Ferragni con le sue amiche influencer. Hanno scelto un mezzo straordinario, il Riva Super Aquarama, che è una vera e propria eccellenza della categoria. Ne esistono solo 18 esemplari al mondo e tre di essi si trovano nel nostro cantiere nautico”.

