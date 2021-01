Gusmeroli “Attenti alle truffe: non aprite mai a nessuno che non conoscete”

Brutto episodio ad Arona: una donna anziana è stata truffata con la scusa del Covid.

Il vicesindaco mette in guardia

“Mi ha scritto un Aronese la cui mamma è stata truffata di denari e gioielli da sconosciuti che le hanno paventato la necessità di assistere la figlia affetta da Covid.

Un pretesto per carpire la fiducia in un periodo dove tante persone sono già angosciate e giù di morale.

NON APRITE MAI A SCONOSCIUTI

– Il Comune non manda mai nessuno a casa senza darne ampia informazione

– chiamate subito qualcuno che conoscete, parenti o amici e riferite qualsiasi stranezza.

– chiamate uno dei numeri di telefono che grazie all’Assessore Marina Grassani e alla dipendente Dottssa Annalisa Facondo abbiamo distribuito a giugno a tutte le persone “meno giovani” di Arona

– Se un vostro parente è affetto da Covid, viene assistito da Asl, Usca, medici di famiglia e per qualsiasi bisogno chiamate anche in Comune

NON APRITE A SCONOSCIUTI e ANCHE AL TELEFONO NON DATE RETTA A RICHIESTE.

Ringrazio la figlia di avermi avvisato, così possiamo dare ampio spazio all’informazione.

È stata fatta regolare denuncia ai Carabinieri”.