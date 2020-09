Gusmeroli: “Nel raggio di 200 metri da tutte le scuole, obbligo di mascherina”

Nel raggio di 200 metri dalle scuole c’è l’obbligo di usare la mascherina ad Arona.

Aggiornamenti aronesi

Il sindaco Alberto Gusmeroli nella sua consueta diretta facebook ha informato dell’ordinanza redatta dal comune di Arona: nel raggio di 200 metri da tutti gli Istituti scolastici sarà obbligatorio l’uso della mascherina a partire da lunedì 14.

Per quanto riguarda invece il coronavirus Gusmeroli ha informato: “I ricoverati a Novara sono in questo momento 3 mentre a Borgomanero uno solo. Abbiamo dei numeri di contagiati nettamente in crescita: al 17 luglio nella provincia di Novara avevamo 164 persone infette, al 4 settembre erano 651. Dunque si sono quadruplicate. Però si tratta di persone asintomatiche, dobbiamo stare tranquilli e rispettare le regole. Fondamentale usare le mascherine: conviviamo col virus ma senza ansie”.