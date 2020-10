Gusmeroli scrive a Sileri e Arcuri: “Sbloccate l’omologazione dei test salivari”.

La lettera

Mercoledì 28 Gusmeroli ha scritto al ViceMinistro Sileri e al Commissario straordinario Arcuri.

“I test rapidi certificati che stiamo acquistando ad Arona per farli al personale delle case di riposo, del centro diversamente abili e al nido prima di iniziare a lavorare, con una periodicità frequente (3/4 giorni) costano pochissimo ma aiutano tantissimo sia i dipendenti che lavorano sia per mettere al riparo gli ospiti delle strutture – spiega Gusmeroli – lasciando perdere la critica su ritardi negli acquisti, adesso chiedo al ViceMinistro della Sanità e al Commissario che ne acquistino a milioni e soprattutto che sblocchino la omologazione dei test rapidi salivari di cui parla proprio il ViceMinistro lunedì in un’intervista e la cui omologazione sarebbe urgente e attualmente, come dice lui: “inconcepibilmente bloccata”. Si potrebbe trasformare una debolezza in una forza. Noi lavoriamo sui territori ma voi dateci gli strumenti”.