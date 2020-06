Gusmeroli scrive a Trenord: “Ripristinare tutte le corse sulla Do-Mi e Arona-Novara”

Gusmeroli scrive a Trenord chiedendo il ripristino delle corse dopo la fase di lockdown.

Gusmeroli scrive a Trenord

“Stante la necessità di una ripresa delle attività economiche e turistiche del Paese, nonché della mobilità interregionale in genere, dopo il lock down legato all’emergenza sanitaria, con la presente sono a chiederVi il ripristino delle corse soppresse negli ultimi mesi relativi alla linea Milano-Domodossola e Arona-Novara. Insieme all’incremento delle corse, Vi domando di incrementare i vagoni delle corse al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di distanziamento fisico ancora in vigore. Vi chiedo da ultimo di fornirmi informazioni circa gli accorgimenti da Voi assunti sia all’interno delle stazioni, che delle carrozze per scongiurare il riproporsi di futuri contagi”.