I pediatri tornano all’ospedale di Angera

I pediatri tornano all’ospedale Carlo Ondoli di Angera. L’associazione Amor che si batte da mesi per questo risultato esulta.

Un servizio attivo nei fine settimana e nei festivi

Dopo mesi di lotte e di dibattito tornano i pediatri all’ospedale di Angera. Gli specialisti guidati dal professor Massimo Agosti saranno presenti tutti i fine settimana e i festivi dalle 9 alle 16.30 presso l’ambulatorio numero 4 al piano terra, padiglione B, con percorso Covid Free.

La lunga lotta dell’associazione Amor

Proprio la chiusura del reparto, nel dicembre del 2016, aveva spinto molte mamme a fare fronte comune e fondare Amor – Associazione Mamme per l’Ondoli in Rinascita – un’organizzazione di volontariato che si batte per la sopravvivenza dell’ospedale. Fra le iniziative promosse dall’associazione, spiccano le tante testimonianze raccolte sul gruppo Facebook “Mamme uniamo le nostre forze per far riaprire il punto nascite e pediatria”.

Un messaggio di speranza

Ed è infatti con un post su Facebook che le mamme di Amor e Giampiero Pastorelli, Presidente della scuola d’infanzia Vedani di Angera, hanno mostrato un cartello di benvenuto e diffuso il loro augurio “Tanta è la speranza – hanno scritto – di dare presto il bentornato anche a tutto, tutto il personale medico, infermieristico e ostetrico degli atri reparti !!!”.