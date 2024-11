Il bene confiscato alla mafia di Dormelletto diventa Centro di Primo Ascolto per le vittime di violenza

Il bene confiscato alla mafia a Dormelletto diventa centro di primo ascolto per le vittime di violenza in memoria di Sonia Salinas. La cerimonia si terrà sabato 23 novembre, alle 15 in via Roma 5C alla presenza del Ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

I dettagli

"Il Tribunale di Milano ha disposto la confisca dell’immobile di Dormelletto in via Roma - spiega il sindaco Lorena Vedovato - Il Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con proprio decreto del 22 dicembre 2021, ha trasferito il bene confiscato al patrimonio del Comune di Dormelletto che ne ha fatto richiesta per scopi sociali. Il Comune di Dormelletto ha successivamente aderito al bando promosso dalla Regione Piemonte per ricevere un contributo per il recupero del bene suddetto".

All’inizio del 2024 la Regione Piemonte ha comunicato di aver concesso all’Amministrazione 36.596,63 pari circa al 50% della spesa complessiva per la ristrutturazione dell’immobile che ammonta ad 72.593,73.

L’edificio si presentava in condizioni fatiscenti; sono state dunque necessarie opere di muratura per le stanze interne con la creazione di vespai, di due nuovi bagni, la posa di nuova pavimentazione, il rifacimento dell’impianto elettrico, la posa del cappotto esterno e il risanamento della scala esterna.

I lavori sono iniziati nel settembre 2024 e termineranno il 20 novembre 2024.

Le parole del sindaco

"Il bene verrà utilizzato come centro di primo ascolto per le vittime di violenza. Inizialmente sarà strutturato per le donne che subiscono violenza; successivamente sarà operativo anche per i bambini e gli uomini che sono oggetto di soprusi- aggiunge Vedovato - Sarà anche un centro di aiuto per i bambini dislessici e per le loro famiglie. Si occuperà di supportare le persone che devono comprendere la propria identità di genere o che, avendola compresa, non sanno come affrontare la fase dell’outing con i propri famigliari e conoscenti. Sarà anche uno spazio utilizzato dai servizi sociali per gli incontri protetti tra genitori separati e figli".

L’edificio sarà intitolato alla memoria di Sonia Solinas, una giovane donna di Dormelletto, uccisa per mano del fidanzato il 26 aprile 2022 a pochi metri dal Municipio. Saranno presenti la mamma di Sonia, la signora Bruna, il fratello Walter ed il figlio Alessandro.

Il programma della giornata prevede, dopo l'inaugurazione delle 15, il trasferimento in sala polivalente alle 15.20 con i discorsi del Ministro, del consigliere regionale Annalisa Beccaria e del Presidente Commissione Permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, Domenico Rossi. A seguire l'esibizione della voce solista Antonella Custer accompagnata dal Maestro Enrico Hofer.

L’artista interpreterà sei brani intervallati dal contributo di quattro Amministratori del territorio e dai ragazzi della scuola secondaria di Dormelletto.

Domenica 24 novembre alle 17 in sala polivalente si terrà poi lo spettacolo teatrale "..solo perché donne".