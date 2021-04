Il Campionato Italiano Assoluto Minialtura si terrà ad Arona

Si terrà sul Lago Maggiore dal 14 al 16 maggio l’edizione 2021 del Campionato Italiano Assoluto

Minialtura, grazie alla collaborazione tra le Sezioni LNI di Arona e Meina, ed il supporto di Circolo Nautico Il Porticciolo, Verbano Yacht Club e Amici del Lago di Lesa.

Le regate

Tre giorni di regate e sfide all’ultimo bordo, in cui imbarcazioni provenienti da tutta Italia competeranno per il titolo di Campione Italiano nello specchio d’acqua tra Lesa, Belgirate ed Ispra.

Bando e info sono disponibili sul sito della LNI Arona (QUI), insieme al modulo per l’iscrizione online, da completare entro l’8 maggio per avere una chance di correre per il titolo 2021.

regate@lniarona.it l’indirizzo mail da contattare per avere info, prenotare gli ormeggi e gli alaggi gratuiti, richiedere il certificato ORC necessario per regatare.