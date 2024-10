Il figlio si droga, la madre fa arrestare lo spacciatore

Una storia originale quella che arriva dalla zona tra Borgomanero e Castelletto Ticino, dove una madre ha fatto arrestare lo spacciatore che vendeva la droga al figlio.

Un ventottenne a giudizio per spaccio

Un ventottenne nato a Borgomanero, H. S. le sue iniziali, è a giudizio al tribunale di Novara perché accusato di aver spacciato nelle zone di Castelletto Ticino e Borgo Ticino. I fatti al centro del processo, tuttora in corso di svolgimento a palazzo Fossati, risalgono all’inverno del 2021, quando il ragazzo era stato arrestato a conclusione di un blitz compiuto dai carabinieri.

La denuncia era stata presentata dalla madre di uno degli acquirenti

A denunciarlo era stata la madre di un assuntore di droga, preoccupata per le sorti del figlio che bazzicava, insieme a molti altri assuntori la gran parte dei quali giovani, nella zona alle spalle di una palestra, vicino all’area commerciale di Castelletto Ticino e Borgo Ticino. Così si era presentata in caserma, portando con sé numeri di telefono trovati sul cellulare del figlio, presumibilmente quelli dei suoi pusher.

In aula non sono arrivate le conferme attese

Il ragazzo era stato riconosciuto in album fotografici da molti dei consumatori abituali. Ma in aula non hanno confermato. Un castellettese, per esempio, ha asserito che comprava eroina almeno una volta la settimana, ma di non ricordare il viso di chi gliela vendeva.