Il lago Maggiore ora fa paura: è salito di 140 cm in una notte VIDEO

Le piogge che sono partite nella mattina di ieri sono proseguite questa notte con un’intensità incredibile.

Il lago Maggiore

140 centimetri in una notte sola. Fa paura ora il livello del lago Maggiore specialmente per coloro che abitano vicino alle rive. Ad Arona ad esempio il vicesindaco Alberto Gusmeroli ha invitato i residenti a non uscire se non per urgenze: “Alle 5 di questa mattina mancano ancora 70 centimetri prima che le acque possano interessare cantine e garage”.

Ingente la conta dei danni un po’ ovunque: in Val Formazza ha strada è interrotta in frazione Chiesa; strada chiusa anche nell’Ossola tra Premosello e Cuzzago; a Omegna ha ceduto la strada che porta a Ponte Bria. A Migliandone è esondato il Toce; il comune di Premosello è attualmente isolato.

A Borgosesia (in foto) una vera e propria notte da incubo come raccontano QUI i colleghi di notiziaoggi.it

A Mergozzo un video eloquente mostra persone intrappolate nelle auto CLICCA QUI.

Il livello del lago maggiore è salito questa notte di 140 centimetri Pubblicato da Isole Borromee su Venerdì 2 ottobre 2020