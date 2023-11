Il Questore chiude un locale a Dormelletto

Nella mattina di oggi 22 novembre 2023, la Polizia di Stato di Novara ha dato esecuzione al dispositivo firmato dal Questore, con il quale veniva disposta la chiusura per 5 giorni dell’esercizio commerciale di una sala VLT e Tabacchi, a Dormelletto in Corso Cavour.

Le motivazioni

L’Ordine di sospensione della licenza si è reso necessario in seguito ad una segnalazione pervenuta da un’attività ispettiva collaterale da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Alessandria, organo con la quale la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura di Novara collabora ed effettua controlli ramificati e specifici di settore, nella quale si evidenziava un’irregolarità nella gestione dell’attività.

Nello specifico, al momento del controllo in sede, non erano presenti i soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di sala giochi e scommesse.

L’adozione di questo provvedimento trova il suo fondamento anche in virtù della funzione dell’art. 10 TULPS come strumento di vigilanza da parte della Questura sulle attività sottoposte a licenza di polizia, in maniera tale da ammonire gli esercizi commerciali interessati che commettono irregolarità o abusano della propria licenza, sospendendo o revocando la licenza stessa in misura proporzionale alla trasgressione commessa.