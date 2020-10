In Provincia la conferenza con i sindaci per l’impianto di recupero rifiuti a Paruzzaro

Si è tenuta a Palazzo Natta, sede della provincia di Novara, una conferenza con i sindaci del territorio sulla realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti a Paruzzaro.

Impianto recupero rifiuti a Paruzzaro: il “no” dei sindaci in Provincia

«La cosa più importante è che anche tutte le osservazioni sollevate dai comuni, dalle associazioni e dai privati cittadini del territorio sono state prese in esame dalla Provincia, che ne terrà conto per avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale. Inoltre è stata una bella prova di collaborazione tra noi sindaci dei Comuni del territorio, della quale siamo stati molto soddisfatti, e con la quale abbiamo ribadito la nostra globale contrarietà verso questo progetto». Così il primo cittadino di Oleggio Castello Marco Cairo commenta a caldo la conferenza di servizio che si è tenuta a Palazzo Natta, sede della Provincia, nella mattinata di ieri, giovedì 15 ottobre. Sul tavolo del confronto c’era il progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti recuperabili in località Borgo Agnello. Il progetto riguarda la possibilità di realizzare un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, su un’area di 84mila metri quadrati. «L’attività progettuale – si legge nel documento presentato dai progettisti agli uffici della Provincia, per l’avvio di tutte le necessarie verifiche di compatibilità e fattibilità dell’opera – prevede una movimentazione annuale di rifiuti complessivamente pari a circa 77mila tonnellate, di cui 23mila destinate a effettivo recupero (R3 e R5, codici che stanno per il recupero di sostanze organiche e per il recupero di sostanze inorganiche) e 54mila tonnellate destinate alla sola messa in riserva (R13, con previsione di altre operazioni di recupero o rigenerazione)». All’incontro di Palazzo Natta hanno partecipato i sindaci dei comuni di Paruzzaro – quello direttamente interessato dal progetto – di Oleggio Castello, di Gattico-Veruno e di Arona. Ora il progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica di impatto ambientale da parte degli organi competenti della Provincia, considerando anche le osservazioni giunte dal territorio. Soddisfazione è stata espressa anche da Alberto Gusmeroli, deputato e vicesindaco di Arona, con un post sulla sua pagina social: «Mi sembra sia stata utilissima la riunione e il risultato è per ora molto positivo per il territorio. La Provincia ha anche deciso che deve essere fatta la Valutazione di impatto ambientale. Avanti con la difesa del territorio».