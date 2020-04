In tutta la provincia di Novara proseguono i controlli di Pasquetta

Continuano per tutta la giornata i controlli di Pasquetta in tutta la provincia di Novara: l’annuncio dai consiglieri delegati.

Provincia di Novara: proseguono per tutta la giornata i controlli anti covid-19

Proseguono per tutta la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, in tutto il territorio, i controlli sugli spostamenti, “ai quali – come ricordano il consigliere delegato alla Polizia provinciale della Provincia di Novara Andrea Bricco e il consigliere delegato Caccia e Pesca Nieli Maurizio – partecipano anche i nostri agenti, le Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Novara, le Guardie giurate venatorie volontarie e le Guardie giurate ittiche volontarie, che si stanno muovendo alcune zone del Novarese, in particolare lungo il Ticino, nei parchi, nei boschi e nei pressi dei due laghi. Invitiamo tutti a continuare ad attenersi sempre e con la massima scrupolosità alle direttive nazionali per quanto riguarda gli spostamenti, che devono sempre avvenire motivi di urgenza, necessità e salute”.