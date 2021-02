Incendio a Invorio, il Codacons: “Aria irrespirabile, in pericolo la salute dei cittadini”

Pericoloso incendio divampa a Invorio poco dopo le 20 di domenica in via Barro. La furia delle fiamme ha incendiato un tetto di un’abitazione fomentando la paura dei residenti e mettendo a rischio l’incolumità del vicinato a causa della forte puzza di fumo e dell’aria irrespirabile che ne è derivata.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme erano alte e ben visibili anche nelle vicinanze. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Arona e sono state necessarie più di 3 ore per risolvere la situazione ed estinguere completamente il fuoco, nonostante il ristagno del forte odore causato dal fumo, avvertito anche nella mattinata del giorno successivo dagli abitanti della zona. Purtroppo, l’inquinamento dell’area circostante rimane, recando pregiudizio all’ambiente e alla salute dei cittadini.

Il Codacons

“Necessari accertamenti sulle cause che hanno determinato il divamparsi del rogo. Simili episodi sono in grado di arrecare grossi danni all’ambiente e ai cittadini, in particolare in una zona connotata da pregi di valore ambientale e paesaggistico come quella dei comuni limitrofi alla Riserva Speciale del Monte Mesma” – commenta il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – “La nostra Associazione, da sempre attenta e sensibile a tali problematiche, vuole vederci chiaro e interviene affinché si accerti, in particolare, se siano state o meno adottate tutte le necessarie cautele dirette ad evitare il verificarsi di tali gravi episodi. Per questo presenteremo esposto alla Procura della Repubblica.”