Incendio a Pombia: auto completamente bruciate

Ieri sera

Nessun ferito.

L'intervento dei vigili del fuoco ieri sera, 18 aprile 2022, a Pombia.

Incnedio a Pombia

Ieri sera alle 20.50 circa una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Pombia in via Castello per l'incendio di un Box/autorimessa. Arrivato sul posto il personale dei vigili del fuoco ha trovato un garage contenere delle autovetture ed altro avvolto dalle fiamme.

Si procedeva rapidamente ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Sul posto 2 squadre di Arona e una da Romagnano Sesia, oltre a Croce Rossa e carabinieri. Fortunatamente nessun ferito solo danni a cose.