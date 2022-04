Incendio ad Arona e danni a Castelletto: il vento crea disagi

Emergenza

Il vento ha intensificato i danni causati dalle fiamme

Incendio ad Arona in via Milano. Le fiamme spinte dal vento hanno lambito anche il deposito della ditta edile Edil Piran. Danni e disagi anche a Castelletto.

Una giornata intensa per i vigili del fuoco

Il forte vento che ha caratterizzato la giornata di oggi ha fatto sentire i suoi effetti su tutta la zona dell'Aronese. La situazione maggiormente problematica è stata sicuramente quella che è stata registrata ad Arona. Questa mattina un incendio ha interessato alcune baracche in via Milano e i canneti vicini.

Le fiamme si sono propagate rapidamente

Dalle baracche l'incendio si è allargato anche ad altre strutture. Il vento ha spinto il fuoco fino al deposito della ditta Edil Piran, che è stata rapidamente circondata dalle fiamme. I vigili del fuoco di Arona sono intervenuti quindi il prima possibile. Sul posto sono intervenuti anche una squadra di Borgomanero e 2 mezzi da Romagnano Sesia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Disagi anche a Castelletto

Il vento ha fatto registrare problemi e disagi anche nella vicina Castelletto, dove un albero è caduto al confine tra le vie Beati e Ramacci. Un certo allarme è stato provocato anche dalle coperture di un centro commerciale sul Sempione, che hanno iniziato a muoversi in modo poco rassicurante, mentre parti del tetto del vecchio municipio in piazza Matteotti si sono staccate. Un ramo è caduto poi sulla testa di una giovane che passeggiava in via Primo Maggio.