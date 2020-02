Incidente a Castelletto: donna incastrata nell’auto

Incidente a castelletto Ticino: donna incastrata nell’auto liberata dai vigili del fuoco.

Incidente a castelletto Ticino

Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona alle 15.50 circa è intervenuta per un incidente stradale a castelletto sopra Ticino in via Palermo.

Coinvolte due auto. Durante l’Intervento è stato estratto uno dei due conducenti incastrato all’interno dell’auto e la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’area del sinistro.

Le persone coinvolte, due donne, sono state trasportate all’ospedale di Borgomanero. Sul posto due ambulanze e i vigili urbani per i rilievi di competenza.