Incidente a Dormelletto: 3 auto coinvolte, soccorso un minore

Un'auto era a Gpl

Sul posto vigili del fuoco, Croce Rossa e carabinieri.

Ieri domenica 15 maggio si è verificato un incidente sulla strada Statale del Sempione a Dormelletto.

Incidente sulla Statale

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle ore 18 circa per un incidente stradale a Dormelletto sulla SS 33.

Arrivati sul posto i pompieri hanno constatato il sinistro di 3 auto. Si soccorreva nell'immediato un minore rimasto coinvolto nell'incidente. Allo stesso tempo si metteva l'area in sicurezza in quanto una delle auto era alimentata a GPL.

In tutto 8 gli occupanti delle 3 auto, di cui 4 sono stati trasportati all'ospedale di Borgomanero.

Sulla scena anche la Croce rossa di Oleggio e 2 pattuglie dei carabinieri di Arona.