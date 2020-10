Incidente a Gattico-Veruno: muore motociclista

Incidente mortale nel comune di gattico-veruno, oggi pomeriggio, domenica 11 ottobre 2020.

Incidente mortale

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi domenica 11 a Gattico Veruno.

Un’auto e una moto sono entrate in collisione per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Purtroppo l’uomo che guidava la moto, 61 anni di Casalino, è deceduto.

A bordo dell’auto marito e moglie finiti in ospedale con lievi traumi.